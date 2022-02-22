بوركينا فاسو.. 60 قتيلاً إثر انفجار في منجم ذهب غير مرخص

لقي 60 شخصًا على الأقل حتفهم وأصيب العشرات، أمس الاثنين، جراء انفجار في منجم ذهب غير مرخص جنوب شرق بوركينا فاسو، وفق ما ذكره التلفزيون الحكومي.

وقال مسؤول محلي إن سبب الانفجار الذي وقع في إقليم بوني لم يعرف بعد، فيما أظهرت صور أشجارا سقطت ومنازل دمرت بفعل الانفجار ، كما ظهرت جثامين مغطاة بالقماش.

وتنتشر في بوركينا فاسو مناجم ذهب كبرى تديرها شركات عالمية، إضافة لوجود مواقع تنقيب غير مرخصة، من الشائع أن يعمل فيها الأطفال، وتشهد وقوع حوادث بشكل مستمر.

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