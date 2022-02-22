الرئيس الألماني يزور السنغال لمناقشة “الصحة والأمن والمناخ”

بعد أيام من دعوته لتعزيز التعاون مع أفريقيا لحماية المناخ؛ وصل الرئيس الألماني فرانك شتاينماير إلى السنغال في زيارة تستمر ثلاثة أيام، وتهدف أيضًا لتعزيز الأمن وجهود مكافحة جائحة كورونا، حيث سيبحث مع نظيره السينغالي ماكي سال؛ صناعة اللقاحات بمساعدة ألمانية.

ويرافق الرئيس الألماني في زيارته وفد من ممثلي قطاع الأعمال في ألمانيا، لبحث إمكانية إقامة منشآت لإنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في أفريقيا، وسيكون على جدول أعمال الرئيس الألماني، الموقف الأمني في منطقة الساحل الأفريقي، حيث تشارك قوات أوروبية في مهام مكافحة الإرهاب، خاصة بعد إعلان سحب تلك القوات من مالي المجاورة.

وأشار شتاينماير إلى أنه مهتم بتعزيز التعاون بين أوروبا وأفريقيا في قطاعات عدة، من بينها مكافحة التغير المناخي.

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