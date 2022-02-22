زيلينسكي يُلوّح بقطع العلاقات مع موسكو.. ولافروف يتجاهل العقوبات

صوّت مجلس النواب الروسي لصالح الموافقة على معاهدات الصداقة التي وقّع الرئيس فلاديمير بوتين على استقلالهما، ومن شأن هذه المعاهدات أن تمهد الطريق أمام موسكو لبناء قواعد عسكرية هناك وتبني موقف دفاعيّ مشترك وتقوية التكامل الاقتصادي.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من جانبه، عقب لقائه مع نظيره الإستوني؛ إن بلاده قد تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع روسيا بعد قرار الاعتراف، وحثّ حلفاءه على فرض العقوبات فورًا.

وتجاهل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من جانبه التهديد بفرض عقوبات، قائلاً إن الغرب سيفرضها بصرف النظر عن الأحداث، مضيفًا أن رد الفعل على قرار الاعتراف كان متوقعًا.

وأفادت مصادر من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، باستئناف القصف على خطّ التماس بين القوات الحكومية والانفصاليين في شرق أوكرانيا صباح اليوم.

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