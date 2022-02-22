عقوبات اقتصادية ضد روسيا.. بعد قرارات بوتين

قال رئيسا المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، في بيان، إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يدرسون مجموعة عقوبات ضد روسيا بهدف وضع اللمسات الأخيرة عليها، دون إبطاء.

وأضافا أن العقوبات التي تم الاتفاق عليها إثر اعتراف روسيا رسميا بمنطقتيْن انفصاليتيْن في شرق أوكرانيا، تشمل مقترحات استهداف المشاركين في القرار غير القانوني والبنوك التي تموّل عمليات الجيش الروسي وغيره في المنطقتين.

كما تتضمن العقوبات استهداف قدرة الدولة الروسية والحكومة على الوصول إلى الخدمات وأسواق رأس المال والأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي؛ للحدّ من تمويل السياسات التصعيدية والعدوانية استهداف حركة التجارة مع المنطقتيْن الانفصاليتيْن من وإلى الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، من جهته، إن بريطانيا ستَفرض عقوبات على خمسة بنوك روسية وثلاثة من الأفراد أصحاب الثروات الضخمة، في حين علّقت ألمانيا تراخيص خط توريد الغاز الروسي “نورد ستريم 2” بعد خطوات موسكو الأخيرة .

وأعلن البيت الأبيض، الاثنين، أن الرئيس الأميركي جو بايدن يخطط لفرض قيود جديدة على التجارة والتمويل في منطقتيْ دونيتسك ولوهانسك.

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