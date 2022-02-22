روسيا تعترف باستقلال منطقتين شرق أوكرانيا وبوتين يأمر قواته بدخولهما

أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقواته بدخول منطقتين انفصاليتين تدعمهما موسكو في شرق أوكرانيا في خطوة تشكل تهديدا بإشعال نزاع كارثي مع حكومة كييف المدعومة من الغرب وتحديا للتهديدات الغربية بفرض عقوبات على بلاده .

وفي مرسومين رسميين، أمر بوتين وزارة الدفاع الروسية بتولي مهام حفظ السلام في المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وأثار الاعتراف باستقلال الجمهوريتين الانفصاليتين تنديدا دوليا وتهديدات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض حزمة أوسع من العقوبات الاقتصادية ضد موسكو.

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