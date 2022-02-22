حكومة الوحدة الوطنية ترفض الاعتراف باستقلال (دونسيتك) و (لوغانسك) وتدعو موسكو لاستخدام لغة الحوار

طرابلس 22 فبراير 2022 (وال)- أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي اليوم الثلاثاء، رفض حكومة الوحدة الوطنية الاعتراف باستقلال ” دونيتسيك ” و ” لوغانسك “، مؤكدة إلتزامها بسيادة جمهورية أوكرانيا ووحدة أراضيها.

وقالت الوزارة – في بيان – إن حكومة الوحدة الوطنية تنظم إلى المجتمع الدولي؛ في مناشدته لروسيا بالتراجع عن شن أية عملية عسكرية ضد أوكرانيا، داعية إلى التهدئة وسحب التحشيد العسكري الروسي عن الحدود الأوكرانية ومن شبه جزيرة القرم المحتلة وفق نص البيان.

وجددت الحكومة رفضها القاطع للتواجد غير الشرعي لقوات “فاغنر” في جمهورية أوكرانيا، داعية روسيا لاستخدام لغة الحوار والدبلوماسية بديلا عن لغة الحرب. (وال)

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