عقوبات اقتصادية على روسيا بعد قرارات بوتين

أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا واليابان، خططًا لمعاقبة بنوك وأفراد من النخبة الروسية، بينما علّقت ألمانيا مشروع خط أنابيب غاز كبير من روسيا، بعدما أمرت بنشر قواتها في منطقتين انفصاليتين بشرق أوكرانيا.

وقال رئيسا المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية إن العقوبات تشمل استهداف المشاركين في القرار غير القانوني والبنوك التي تموّل عمليات الجيش الروسي في المنطقتين.

كما تهدف العقوبات إلى الحدّ من قدرة روسيا على الوصول إلى الخدمات وأسواق رأس المال والأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي، لتقليص تمويل السياسات التصعيدية والعدوانية واستهداف حركة التجارة مع المنطقتيْن الانفصاليتيْن من وإلى الاتحاد الأوروبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا