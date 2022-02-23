الاتفاق النووي.. بوادر انفراجة بموافقة إيران على تبادل السجناء

أفاد المبعوث الروسي إلى محادثات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي ميخائيل أوليانوف، أن المفاوضات لإحياء اتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة؛ على وشك الانتهاء.

وأكدت مصادر قريبة من المفاوضات أنه من المتوقع تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة في القريب العاجل. ضمن البنود التي وردت في مسودة اتفاق بين البلدين، وتتضمن أيضًا قضايا أخرى، منها الإفراج عن مليارات الدولارات الإيرانية من البنوك الكورية الجنوبية وإطلاق سراح سجناء غربيين محتجزين في إيران.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد أبدى استعداد طهران لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة بشكل فوري، معتبرًا الخطوة إجراء إنسانيًا متصلاً بالاتفاق لكنها ليست من شروطه.

بدوره، أشار المفاوض الأميركي روبرت مالي إلى أن ضمان الاتفاق النووي غير مرجح؛ إلا إذا أفرجت طهران عن مواطنين أميركيين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا