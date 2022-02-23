الاتحاد الأفريقي.. إنشاء مجموعة الأربعة للتشاور لحلول عملية

اتفق قادة الجزائر ونيجيريا وإثيوبيا وجنوب أفريقيا، على إنشاء مجموعة جديدة، تحمل اسم “مجموعة الأربعة” G4 ، وتهدف إلى “التشاور والتنسيق من أجل حلول عملية وفعالة لمختلف القضايا التي تواجه القارة الأفريقية”.

جاء قرار تأسيس المجموعة، خلال اجتماع لقادة الدول الأربع على هامش قمة بروكسل بين الاتحادين الأوروبي والأفريقي، وفق ما أفادت به تقارير إعلامية.

وشدد القادة الأربعة على الحاجة إلى “تعزيز دور هذا التحالف داخل الاتحاد الأفريقي كمنصة للجمع بين البلدان الأفريقية، وتنسيق الإجراءات وردود الفعل حول قضايا القارة بطريقة أكثر استباقية، إلى جانب النظر في كيفية تنفيذ القرارات الصادرة عن الاتحاد الأفريقي بشكل أفضل”.

جديرٌ بالذكر أن هذه المبادرة انطلقت بناءً على اقتراح قدّمه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.

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