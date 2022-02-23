اعتقال جنود فرنسيين في بانغي متهمين بمحاولة اغتيال رئيس البلاد

أوقفت السلطات في أفريقيا الوسطى أربعة جنود فرنسيين، كانوا يرافقون ضابطًا من قوة الأمم المتحدة في مطار العاصمة بانغي، وفق بيان أصدرته السفارة الفرنسية.

ولفت بيان السفارة إلى أن الجنود الأربعة من ضمن فريق الحماية للجنرال ستيفان مارشونوار رئيس أركان بعثة الأمم المتحدة مينوسكا، دون الإشارة إلى أسباب الاعتقال، غير أنه تم تداول معلومات تفيد بتورط الجنود الفرنسيين بالسعي إلى “اغتيال” رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستان تواديرا، ونشرت صور لسيارتهم المزعومة وأسلحة تمت مصادرتها أثناء توقيفهم.

وتأتي هذه الحادثة في ظل توتر العلاقات بين فرنسا ومستعمرتها السابقة على خلفية صراعٍ شرس على النفوذ بين باريس وموسكو، ووسط اتهامات فرنسية لمجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة بالاستحواذ على السلطة وموارد البلاد.

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