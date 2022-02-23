لبنان: إحباط مخطط إرهابي لتنظيم داعش

أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، في مؤتمر صحافي اليوم، أن قوى الأمن الداخلي أحبطت مخططا لمتشددين على صلة بتنظيم داعش؛ لتنفيذ ثلاث هجمات انتحارية في الضاحية الجنوبية ببيروت.

و أشار مولوي إلى أن الخطط كانت تشمل استخدام قذائف صاروخية وأسلحة نارية وأحزمة ناسفة، لإيقاع أكبر عدد من الضحايا، وثبتت صلة هذه الشبكة بتنظيم داعش، مضيفًا أنه تم القبض على اثنين واحتجازهما، وأن السلطات صادرت أيضًا متفجرات وأسلحة وذخيرة.

وذكرت قوى الأمن الداخلي، في بيان لها، أن الشبكة الموجودة في لبنان تتواصل مع متشددي داعش في سوريا، وتلقت أوامر في 17 فبراير مفادها أن العملية ستتم في غضون أيام.

يذكر أن تنظيم داعش سبق وتبنى تفجيرًا انتحاريًا مزدوجًا في الضاحية الجنوبية عام 2015 أودى بحياة أكثر من 40 شخصًا.

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