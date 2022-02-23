نائبة وزير الخارجية الإيطالي: من أولويات الدبلوماسية الإيطالية تحقيق الاستقرار السياسي الدائم في ليبيا

روما 23 فبراير 2022 (وال)- أكدت نائبة وزير الخارجية الايطالي مارينا سيرني أن تحقيق الأمن في ليبيا ومساعدتها للوصول إلى استقرار سياسي دائم من أولويات الدبلوماسية الإيطالية.

جاء ذلك خلال لقائها سفير ليبيا عمر الترهوني بمقر وزارة الخارجية الإيطالية بالعاصمة روما، وفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية للسفارة الليبية في إيطاليا.

وتركز اللقاء حول متابعة ملفات التعاون الثنائي المشترك المختلفة بين البلدين الصديقين، ومناقشة آخر مستجدات في الملف الليبي.

كما تطرق السفير الليبي عمر الترهوني في هذا اللقاء؛ لملف التأشيرات للمواطنين الليبيين وخاصة العلاجية، وضمان تسهيل الإجراءات لهم ضمن العمل الثنائي المشترك المبني على العلاقات والروابط القوية بين البلدين الصديقين. (وال)

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