“الصحة العالمية” تنشئ مركزاً في كوريا لتدريب الدول على تصنيع لقاحات كورونا

أنشأت منظمة الصحة العالمية مركزاً في كوريا الجنوبية لتدريب البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، على إنتاج اللقاحات والعلاجات الخاصة بمكافحة جائحة فيروس كورونا.

وقالت المنظمة -اليوم الأربعاء- إن تأسيس مركز التدريب الجديد، تحقق بعد أن نجحت في إنشاء مركز يختص بنقل تقنية الحمض النووي “الريبوزي” في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا العام الماضي 2021، لمنح الشركات من الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل المعرفة اللازمة لإنتاج اللقاحات.

وسيوفر هذا المركز الثاني -الواقع خارج العاصمة الكورية الجنوبية سول- تدريباً لاختصاصيين من كافة الدول الراغبة في إنتاج منتجات مثل اللقاحات، وكذلك الأنسولين والأجسام المضادة- وفقاً لإفادة صحفية قدّمها “تيدروس أدهانوم جيبريسوس” المدير العام للمنظمة.

وتجدر الإشارة إلى أن منشآت التدريب على التصنيع الحيوي بشكل رئيسي في البلدان توجد -في الوقت الحالي- فقط في البلدان مرتفعة الدخل، مما يجعلها بعيدة عن متناول العديد من البلدان منخفضة الدخل، ومن هنا جاءت تأكيدات المنظمة بأن مركز التدريب في كوريا الجنوبية يجري بالفعل تدريباً للعاملين في الشركات الموجودة في البلاد، وسيستوعب الآن متدربين من دول أخرى وستتلقى 5 دول، هي بنغلاديش وإندونيسيا وباكستان وصربيا وفيتنام، الدعم من مركز نقل تقنية الحمض النووي الريبوزي في جنوب أفريقيا.

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