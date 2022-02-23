العريبي تستقبل رئيس بعثة اليونيسف لدى ليبيا

بنغازي 23 فبراير 2022 (وال) -استقبلت مدير عام مركز بنغازي الطبي فتحية العريبي، بمكتبها أمس الثلاثاء رئيس بعثة اليونيسف لدى ليبيا كرستينا، ورئيس مكتب اليونيسف ببنغازي نزهت رفيق، و رئيس غرفة طوارئ وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية فدوى الفايدي، وذلك للاتفاق على تقديم دورات تدريبية برعاية منظمة اليونيسف بمركز بنغازي الطبي.

وقال موظف البرامج في منظمة اليونيسف في ليبيا محمد حسين “إن المشروع هو استهدف ( 4 ) بلديات لتجهيز المعدات اللازمة لإدارة المخلفات الطبية بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، وجزء من هذا المشروع هو عملية بناء قدرات العاملين بالمراكز الصحية بما يتلاءم مع هذه التقنية الحديثة.

وأضاف حسين: هذه سلسلة من التدريبات وأول جزء من التدريب في بنغازي، ثم ستكون في طبرق و إجدابيا، والبيضاء، ولدينا عمل قائم مع وزارة الصحة بدعمها في مجال التطعيم وهو توفير اللقاح عن طريق كوفاكس فاسيليتي.

وتابع حسين بالإضافة إلى توفير أجهزة خاصة بالكوتشين سيستم لإدارة اللقاحات في ليبيا، وهناك اتفاقية شاملة مع الوزارة نفسها وهي تغطي ليبيا بالكامل، ولكن مستقبلا سيكون هناك أنشطة ومشاريع أخرى”.

وفي ذات السياق صرح الأستاذ بكلية التقنية الطبية بجامعة طرابلس و خبير وفني في إدارة النفايات طاهر إبراهيم الثابت ” ليبيا للأسف تعتبر من الدول التي تفتقر إلى الإدارة السليمة، لعدم وجود قوانين ولوائح تنظم إدارة النفايات الطبية في ليبيا، وقد قامت منظمة اليونيسف ليبيا بالإشراف على مشروع الدورات التدريبية وسوف تستفيد منه أربع مدن وهي بنغازي وإجدابيا والبيضاء وطبرق.

وأضاف الثابت “تم استجلاب محطات وحدة معالجة النفايات الطبية، إلى المدن الأربع بإشراف اليونيسف، ومن ضمن العمل إعطاء دورة متخصصة في مجال إدارة النفايات الطبية للعاملين بهذه المراكز، وسأقوم بالإشراف على هذه الدورة، التي ستكون مدتها ( 3 ) أيام في مدينة بنغازي وبعدها ننتقل إلى مدينة إجدابيا والبيضاء ثم طبرق”.

وتابع: أن الدورة ستكون على إدارة النفايات الطبية والتعريف بها وإدارتها، وفي اليوم الثاني سوف تكون عن اللوائح والقوانين، وكيف نصنع منظومة سليمة لإدارة النفايات الطبية وكيفية طريقة الجمع والنقل والمعالجة المناسبة والتي تفضلها منظمة الصحة العالمية، وسيكون هناك جزء خاص بنفايات كرونا وكيف نتعامل مع هذه النفايات الطبية في جائحة كورونا.

مضيفا أن هذه الدورة في المدن الأربع ستكون للمتخصصين في مكافحة العدوى، والعاملون في مجال معالجة النفايات أو العاملون في إدارة النفايات الطبية، و بعض مديري المراكز والأقسام الطبية.

وأكد الثابت ستقوم منظمة اليونيسف بتتبع الأجهزة الأربعة، ومدى فعالية تشغيلها وديمومتها وهي بداية لتأسيس إدارة سليمة، وهي إدارة النفايات الطبية في المراكز: مثل مركز بنغازي الطبي ومركز طبرق الطبي ومركز البيضاء الطبي.

واختتم الثابت”ستكون خطوة لتحسين إدارة النفايات الطبية التي نعاني منها حاليا، وقد أنهينا في وزارة البيئة اللائحة التنفيذية لإدارة النفايات الطبية، وسيتم الإعلان عنها في المدة القادمة، و في نفس الوقت نعمل مع البرلمان الليبي لوضع قانون لإدارة النفايات الطبية مع العقوبات.

ونحن في اللمسات الأخيرة، وقبل إكمالها بالضبط ستقام ورش عمل في طرابلس وبنغازي للتعريف بهذا القانون، وسنصل لمرحلة يكون لدينا قانون لإدارة النفايات الطبية، وتكون من ضمن إدارة الجودة لإعطاء شهادة الجودة للمستشفيات والعيادات الخاصة”. (وال بنغازي) إ ه / س خ.

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