فرنسا تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا.. وعقوبات أوروبية على مسؤولين روس

أعلن قصر الإليزيه، في بيان مساء أمس، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد دعمه لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأشارت الرئاسة الفرنسية، في بيانها، إلى أن ماكرون أشاد أيضا بشجاعة الرئيس الأوكراني في ظل الوضع الراهن، ونوهت بأن الدعم الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا سيكون على جدول أعمال اجتماع المجلس الأوروبي اليوم.

ودعت الخارجية الفرنسية جميع الرعايا الفرنسيين الموجودين حاليا في أوكرانيا إلى المغادرة على الفور، ونصحت بعدم السفر إلى هناك حتى إشعار آخر.

وفي سياق العقوبات التي يضغط بها الغرب على روسيا؛ فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على وزيري الدفاع والاقتصاد الروسيين، والمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، ورئيس موظفي الكرملين، فيما سبق وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على الرئيس التنفيذي لشركة نورد ستريم 2.

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