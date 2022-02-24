الحرب تشتعل في أوكرانيا.. وبوتين يقول إن الناتو يدعم النازيين الجدد

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس شرق أوكرانيا حيث سمع دوي انفجارات في العاصمة كييف ومدن أوكرانية عدة قرب خط الجبهة وعلى امتداد سواحل البلاد قبيل الفجر.

وحذر فلاديمير بوتين من أن موسكو سترد فورًا على أي محاولة من الخارج للحيلولة دون العملية العسكرية، مضيفا أن موسكو لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية.

واتهم بوتين ما وصفها بالدول الرائدة في حلف الناتو بأنها تدعم النازيين الجدد في أوكرانيا، لافتًا إلى أن روسيا ستستخدم حقها في الدفاع عن نفسها.

كما حمّل بوتين نظام كييف مسؤولية تدهور الأوضاع حاثا الجنود الأوكرانيين على إلقاء أسلحتهم والعودة لديارهم، كما أعلن عن استعداد بلاده لأي تطورات وقد تم اتخاذ القرارات المطلوبة كافة بهذا الخصوص.

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