ليبيا نيوز

بين التهديد والتهدئة.. مواقف دولية متسارعة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال الرئيس الأميركي في رد له على بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا إن العالم سيحاسب روسيا على هذا الهجوم، مشيرًا إلى أنه سينسق مع أعضاء حلف الناتو لضمان رد قوي وموحد على تحركات موسكو.

من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف الحرب باسم الإنسانية، فيما طالب الاتحاد الأوروبي الأمر نفسه من موسكو.

وطالبت الصين جميع الأطراف حول أوكرانيا بالتحلي بضبط النفس، وتقول إن الوضع يمر بلحظة حرجة، فيما أدانت إيطاليا هجوم روسيا على أوكرانيا ووصفته بـ”غير المبرر”، وكشف رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي عن أنه يعمل مع الحلفاء الأوروبيين وحلف شمال الأطلسي للرد الفوري، والموحد والحاسم فيما يتعلق بالوضع الحالي.

وأشارت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت إلى أن الاتحاد الأوروبي والناتو متحدون بشأن الموقف من روسيا، لافتة إلى أن فرص الحوار مع روسيا لا تزال قائمة، وأن الأوان لم يفت.

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قناة 218 الليبية

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