الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق

شنت إسرائيل، ليلة أمس، هجومًا صاروخيًا استهدف بعض النقاط العسكرية في محيط العاصمة دمشق، وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود، وأحدث أضرارًا مادية، وفق إفادة مصدر أمني رفيع المستوى.

أكد المصدر أن الصواريخ المضادة لقوات الدفاع الجوي السورية تمكنت من اعتراض معظم الصواريخ الإسرائيلية المعادية في الأجواء الجنوبية الغربية لريف دمشق قبل وصولها إلى أهدافها.

ولفت إلى أن الوحدات الفنية المتخصصة باشرت عمليات التدقيق في نتائج العدوان الإسرائيلي وإحصاء الأضرار، على أن يتم إعلانها فور الانتهاء منها.

وكانت إسرائيل قد نفذت أمس هجومًا آخر بالصواريخ على عدد من النقاط في محافظة القنيطرة تسبب في وقوع بعض الأضرار المادية.

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