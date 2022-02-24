السعودية تحتفل بيوم التأسيس.. لأول مرة في تاريخها

احتفلت المملكة العربية السعودية يوم 22 فبراير الجاري بيوم التأسيس لأول مرة في تاريخها.

وجاء الاحتفال الذي أقيم تحت شعار “يوم بدينا” بعدما أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمراً ملكياً في يناير الماضي خصص من خلاله هذا اليوم كمناسبة وطنية سنوية يحتفل فيها السعوديين بذكرى ولادة دولتهم التي تأسست عام 1727 على يد الإمام محمد بن سعود، واتخذت من مدينة الدرعية عاصمةً لها، وظلّت الدرعية عاصمة للبلاد حتى العام 1818، وكانت خلال هذه الفترة مركز جذب فكري، اقتصادي، اجتماعي، وثقافي.

وشهد الاحتفال بذكرى يوم التأسيس مشاركة العديد من الفنانين في عروض فنية ظهروا فيها بالثياب التقليدية التي كانت سائدة في المملكة في تلك الفترة.

فالفنانان محمد عبده وعبد المجيد عبد الله شاركا في العرض الفني الضخم ” مسيرة البداية ” الذي أقيم في منطقة وادي نمار جنوبي شرق العاصمة، في حين ارتدت الفنانة إلهام علي أثناء مشاركتها بلوحة “سيدات العز” في “مسيرة البداية” زياً تقليدياً يعود لتلك الحقبة التاريخية.

كما استغل الفنان عبد المجيد عبد الله هذه المناسبة لإطلاق أغنيتي “سيف” و”يا حادي العيس”، أما قناة روتانا فقد تفاعلت مع الحدث بإطلاق أغنية “حكمة ملك” لعبادي الجوهر، وأغنية ” هذا الوطن” لعباس إبراهيم.

يذكر أن يوم التأسيس لن يحل بديلاً عن اليوم الوطني للسعودية الذي يحتفل السعوديون فيه يوم 23 سبتمبر من كل عام بمناسبة توحيد الملك عبد العزيز آل سعود للبلاد عام 1932.

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