ليبيا نيوز

رئاسة أوكرانيا: 40 قتيلاً وعشرات الجرحى منذ بدء الغزو الروسي

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مستشار رئيس أوكرانيا، أوليكسي أريستوفيتش، خلال إحاطة أصدرها اليوم الخميس ، 24 فبراير ، أن أكثر من 40 شخصًا لقوا مصرعهم في أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي.

وقال أريستوفيتش: “أستطيع أن أقول أنه تم تأكيد مقتل العشرات من العسكريين الأوكرانيين حتى الآن، ويرجع ذلك أساسًا إلى الضربات الجوية التي وقعت في الصباح”.

وأضاف: “لقد ذكرت سابقًا أن الضربة الأولى قد فشلت ، وهذا بالطبع لا يبدو جيدًا للغاية خاصة بالنسبة للمدنيين على خلفية مثل هذه الخسائر لعشرات الأشخاص، لكن صدقوني ، توقعوا المزيد”.

وأردف: الجيش الروسي لم يلحق خسائر جسيمة بالموارد ولا بالذخيرة، هناك بعض الخسائر ، يتم الآن حصرها وسنقدم معلومات دقيقة لاحقًا ، عندما يتم حصرها من قبل القائد العام للقوات المسلحة، أعلم أن هناك حاليًا أكثر من 40 قتيلاً وعشرات من الجرحى.

وقال مستشار رئيس الدولة: “في الوقت الحالي، الخسائر المدنية التي أعرفها لا تتعلق سوى بعدد قليل”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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