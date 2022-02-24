ماكرون يطلق حملته الانتخابية في 5 مارس من مرسيليا

يطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حملة ترشحه لولاية رئاسية ثانية، مدتها خمس سنوات في الخامس من مارس المقبل، خلال تجمع انتخابي يعقده في مرسيليا، وفق ما أفادت به ثلاثة مصادر في حزبه “الجمهورية إلى الأمام”.

تشير استطلاعات الرأي إلى احتمالية أن يتصدر ماكرون، الدورة الأولى من الانتخابات المقررة في العاشر من أبريل، غير أنها كشفت أن ضمان فوزه بولاية ثانية في الدورة الثانية من الانتخابات التي تنظم بعد أسبوعين من الأولى؛ لا يبدو أمرًا مسلمًا به.

وتعرض ماكرون لانتقادات لسياساته، إذ اعتبر البعض أنها تصب في مصلحة الأثرياء، خاصة بعد رفع ضريبة الوقود، وأدت إلى اندلاع احتجاجات “السترات الصفراء”، مما أجبره على تقديم مجموعة من التنازلات لصالح الأسر ذات الدخل المنخفض.

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