ليبيا نيوز

الاتفاق النووي.. إيران تدعو الغرب لتبني نهج واقعي مع الخلافات

تم النشر منذُ 52 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعت إيران القوى الغربية إلى التحلي بـ”الواقعية” في محادثات إحياء الاتفاق النووي، واستدعت كبير مفاوضيها علي باقري كني إلى طهران للتشاور، مما يشير إلى أن تحقيق انفراجة في مناقشاتها ليس وشيكا.

وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان قال في مؤتمر صحفي مع نظيره العماني إن “المحادثات النووية في فيينا وصلت إلى مرحلة دقيقة ومهمة داعيا الغرب إلى تبني نهج واقعي في التعامل مع النقاط المتبقية في المحادثات. في إشارة إلى استمرار وجود بعض الخلافات الرئيسية مع واشنطن والتي ينبغي حلها. وكان دبلوماسيون من الأطراف المشاركة في المفاوضات أعلنوا أنها دخلت مرحلة حاسمة، إذ ذكر المبعوث الروسي إلى أن المحادثات شارفت على الانتهاء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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