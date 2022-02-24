واشنطن تفرض عقوبات على شبكة دولية تدعم الحوثيين

فرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات على شبكة دولية كبيرة يديرها الحرس الثوري الإيراني، مسؤولة عن تحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى الحوثيين في اليمن.

وأشارت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان لها، إلى أن الشبكة المعقدة، مؤلفة من أفراد وشركات صورية تتخذ كواجهة لأغراض أخرى، منها شحن الوقود وسلع أخرى في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وتموّل عوائدها هجمات الحوثيين في اليمن والدول المجاورة.

ويجمد القرار أي أصول للكيانات والأفراد المتورطين في هذه الشبكة، فيما دعا وزير الخارجية أنتوني بلينكن الحوثيين إلى “إنهاء حملة العنف” واستئناف محادثات السلام.

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