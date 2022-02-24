“كييف” تفرض حظر التجول.. والقوات الروسية تقترب من “تشرنوبل”

أعقب التصريحات التي أذاعها التلفزيون الأوكراني- بعد أن شنت روسيا غزوا للبلاد- إصدار رئيس بلدية العاصمة كييف أوامره بفرض حظر التجول.

وأفاد مستشار لوزير الداخلية الأوكراني -من جانبه- بأن القوات الروسية دخلت منطقة بالقرب من محطة تشرنوبيل للطاقة النووية من ناحية روسيا البيضاء.

كما أشار رئيس بلدية كييف إلى أنه سيتم استخدام 4 محطات مترو، ملاجئ من الغارات الجوية، فيما أفادت القيادة المحلية في أوكرانيا بمنطقة دونيستك بأن القوات الروسية قصفت مستشفى هناك، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص.

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