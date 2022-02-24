سفينة تركية تتعرض لقذيفة قبالة الساحل الأوكراني

تعرضت سفينة تعود ملكيتها لتركيا -اليوم الخميس- لإصابة بقنبلة قبالة ساحل مدينة أوديسا الساحلية الأوكرانية مع عدم حدوث إصابات، لتستأنف السفينة طريقها بأمان- وفقاً لما ذكرته الإدارة العامة للملاحة في تركيا.

وأكدت الإدارة على تويتر أن السفينة ياسا جوبيتر -التي ترفع علم جزر مارشال ومملوكة لتركيا- لم تطلب أي مساعدة وهي في طريقها إلى المياه الرومانية.

يشار إلى أن القوات الروسية قد شنت اليوم الخميس هجوماً برياً وجوياً على أوكرانيا، فيما لم تتوقف الكثير من شركات الملاحة وشركات النقل الجوي عن مواصلة أعمالها في المنطقة، رغم كل التحذيرات من أوكرانيا والدول الغربية.

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