ليبيا نيوز

“لوفتهانزا”: لا يوجد سبب لإلغاء الرحلات إلى موسكو

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا عن إلغاء كل رحلاتها إلى أوكرانيا حتى 26 مارس، وفي ذات الوقت لا ترى سبباً لوقف الرحلات إلى العاصمة الروسية موسكو.

وأوضحت لوفتهانزا أن تفادي المجال الجوي لأوكرانيا قد يزيد زمن الرحلة إلى موسكو، فيما أغلقت أوكرانيا مجالها الجوي أمام الرحلات المدنية اليوم الخميس.

يشار إلى أن روسيا قد شنت “غزواً” برياً وبحرياً وجوياً لأوكرانيا -اليوم الخميس- بالتزامن مع تحذير هيئة تنظيم الطيران في أوروبا من مخاطر محدقة بالطيران في المناطق الحدودية المشتركة بين روسيا وأوكرانيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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