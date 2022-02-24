“لوفتهانزا”: لا يوجد سبب لإلغاء الرحلات إلى موسكو

أعلنت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا عن إلغاء كل رحلاتها إلى أوكرانيا حتى 26 مارس، وفي ذات الوقت لا ترى سبباً لوقف الرحلات إلى العاصمة الروسية موسكو.

وأوضحت لوفتهانزا أن تفادي المجال الجوي لأوكرانيا قد يزيد زمن الرحلة إلى موسكو، فيما أغلقت أوكرانيا مجالها الجوي أمام الرحلات المدنية اليوم الخميس.

يشار إلى أن روسيا قد شنت “غزواً” برياً وبحرياً وجوياً لأوكرانيا -اليوم الخميس- بالتزامن مع تحذير هيئة تنظيم الطيران في أوروبا من مخاطر محدقة بالطيران في المناطق الحدودية المشتركة بين روسيا وأوكرانيا.

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