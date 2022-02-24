سلطات السودان تفرج عن 115 متظاهراً احتجزتهم لأسابيع

أفرجت السلطات السودانية -اليوم الخميس- عن 115 من أصل نحو 135 من المتظاهرين المحتجين الذين احتجزوا لأسابيع، بعد مشاركتهم في مظاهرات ضد العسكريين الذين أطاحوا بحكومة “حمدوك”.

وجاء هذا الإفراج بعد ضغوط من المحامين وأسر المعتقلين والمجتمع الدولي – وفقاً لما ذكره مسؤول في الأمم المتحدة- الذي أوضح أن المعتقلين أعضاء من حركة احتجاجية تعارض “انقلاب 25 أكتوبر”، والتي استمرت في تنظيم المظاهرات على الرغم من حملة أمنية قالت جهات إسعافية إنها أسفرت عن مقتل 82 شخصاً وإصابة أكثر من 2000.

ودعا “أداما دينج” الخبير المُعيّن من قبل مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان، إلى الإفراج الفوري عن جميع المتظاهرين الآخرين.

يذكر أنه من بين المعتقلين متظاهرون وأعضاء في لجان المقاومة في الأحياء ونقابيون وسياسيون، وبعضهم اعتقل أثناء الاحتجاجات وآخرون اقتيدوا من منازلهم وأماكن أخرى -حسب ما أفاد به محامون عن المحتجزين.

وتجدر الإشارة إلى أن مسؤولين سابقين كبار لايزالون محتجزين بتهم تتعلق بالفساد ويقبعون في السجن، بجانب متظاهرين متهمين بقتل عميد في الشرطة، فيما أكدت المحامية إنعام عتيق، العضوة في مجموعة من الناشطين الحقوقيين، أن المتظاهرين المحتجزين مُنعوا من الاتصال بالمحامين والأطباء وذويهم، وإنهم على الرغم من أنهم محتجزون بموجب حالة الطوارئ، لم تتبع السلطات الإجراءات الصحيحة في إلقاء القبض عليهم.

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