اندلاع القتال في ميانمار يجبر الآلاف على الفرار

نشر جيش ميانمار قوات برية وشن غارات جوية وبالمدفعية على قوات المتمردين في شرق البلاد، ما دفع الآلاف إلى الفرار -وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وتواصلت عمليات القصف لليوم الثاني في إحدى قرى ولاية كاياه على حدود تايلاند، حيث واجه الجنود مقاومة على مدى شهور من قوة الدفاع عن القوميات الكارينية، إحدى جماعات المليشيا العديدة التي تتحدى حكم المجلس العسكري.

وعرضت جماعة فري بورما رينجرز، وهي جماعة إغاثة تعمل في المنطقة، لقطات مصورة لمنازل محترقة في القرية في اليوم السابق مع صوت انفجار المدفعية في مكان قريب، فيما تحدّث مؤسس الجماعة ديفيد يوبانك عن تجدد القصف اليوم الخميس بعد هجمات بقذائف هاون ومداهمة لقوات مشاة في هذه المنطقة.

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