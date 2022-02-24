مفتي دولة الشيشان: نسعى للاستفادة من الجامعة الأسمرية بزليتن في مجال تدريس وحفظ القرآن والكريم

طرابلس 24 فبراير 2022 (وال)- أكد نائب مفتى دولة الشيشان؛ نية بلاده الإستفاذة من الجامعة الأسمرية الإسلامية في ليبيا بشكل عام، ومدينة زليتن بشكل خاص في مجال تدريس وحفظ القرآن والكريم ولتعاليم دروسه.

جاء ذلك خلال زيارته والوفد المرافق له اليوم الخميس إلى الجامعة الأسمرية الإسلامية بمدينة زليتن، وذلك في إطار مد جسور التواصل وتبادل وجهات النظر بين البلدين الصديقين.

حيت ناقش مفتي دولة الشيشان مع رئيس الجامعة الأسمرية محمد عبدالحفيظ وعميد كلية الدعوة وأصول الدين حسين علي عكاش، سُبل التعاون المعرفي في مجال حفظ القرآن الكريم والعلوم الشرعية والفقهية.

من جانبه، أبدى رئيس الجامعة الأسمرية محمد عبدالحفيظ؛ استعداد الجامعة لتعزيز التعاون مع الجامعات بدولة الشيشان الإسلامية، وذلك فى مجال تبادل الخبرات العلمية والمعرفية.

كما قام الوفد الزائر بتقديم تذكارية لرئيس الجامعة الأسمرية الإسلامية وبدوره قدمت الجامعة بدروع وعدد من إصدارات الجامعة. (وال)

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