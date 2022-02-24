ألمانيا: مستعدون لكل “السيناريوهات” في حالة تدفق لاجئين من أوكرانيا

أبدت ألمانيا -اليوم الخميس- استعدادها لجميع الاحتمالات في حالة تدفق لاجئين من أوكرانيا، علاوةً على مساعدة البلدان المجاورة الأخرى مثل بولندا، في حالة حدوث تدفقات واسعة النطاق للاجئين.

وجاء هذا التعهد الألماني على لسان وزيرة الداخلية الألمانية “نانسي فيزر”، التي أوضحت خلال تصريحات لها أن “السلطات الأمنية أعدّت نفسها بالفعل بشكل مكثف لجميع السيناريوهات الممكنة، وعززت إجراءات الحماية”.

وأشارت الوزيرة الألمانية إلى أنه -مع هذا- من غير المتوقع حدوث تحركات كبيرة للاجئين من أوكرانيا إلى بولندا أو ألمانيا في الوقت الحالي، ولم يمنع هذا وضع الخطط المناسبة لكافة الاحتمالات في حالة أي طارئ بعد الهجوم الروسي البري والبحري والجوي على أجزاء من أوكرانيا- اليوم الخميس.

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