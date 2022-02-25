عقوبات مالية “أميركية بريطانية” ضد روسيا

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، عقوبات على الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الروسية روسفنت و 24 شخصًا وبنكيْن في بيلاروسيا؛ بسبب ما وصفته بدعم ” الغزو ” الروسي لأوكرانيا.

وقبل ذلك، هوت قيمة الروبل الروسي لأدنى مستوى له منذ عام 2016 فيما فقدت سوق الأسهم الروسية نحو 250 مليار دولار من قيمتها؛ بسبب الحرب القائمة والتي بدأتها روسيا الخميس.

وفي سياق متصل، كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن نية بلاده فرض عقوبات مالية على شخصيات روسية وكيانات اقتصادية قد يصل عددها إلى مائة، بالإضافة إلى وضع خطط لفرض عقوبات على بعض المصارف التي تنشط داخل المملكة المتحدة.

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