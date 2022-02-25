احتجاجات تعمّ مدن العالم للمطالبة بوقف الحرب في أوكرانيا

شهدت مدن روسية عدة مظاهرات مناهضة للحرب على أوكرانيا، فقد احتشد الآلاف في العاصمة موسكو رغم تهديد السلطات بأنها ستَقمع أي مظاهرات غير مصرح بها على أراضيها، وسجلت منظمة حقوقية غير حكومية اعتقال ما لا يقل عن 1,700 شخص كانوا يتظاهرون حاملين لافتات في 51 مدينة روسية.

وتناقلت شبكات التواصل الاجتماعية دعوات عدة للتظاهر في موسكو وسانت بطرسبرغ حيث احتشد المئات في ساحة بوشكين، فيما فرضت السلطات طوقًا أمنيًا كبيرًا، وشهدت العاصمة نحو نصف حالات الاعتقال للمتظاهرين، مما دفع وزارة الداخلية الروسية ومكتب المدعي العام ولجنة التحقيق للتلويح بإجراءات قانونية ضد المشاركين في التجمعات، محذرة من أن “أي استفزاز أو اعتداء على السلطات أو خرق المقتضيات القانونية سيتم قمعه فورًا، واعتقال أصحاب البلاغ وتقديمهم للعدالة”.

وخرج الأوكرانيون ومناصروهم في رفض الحرب، في مدن عدة حول العالم، فقد شهدت البرازيل والمكسيك والأرجنتين احتجاجات على الغزو الروسي، خاصةً في مدينة بارانا البرازيلية حيث أكبر جالية أوكرانية في أمريكا اللاتينية.

وفي مكسيكو سيتي، احتج المكسيكيون وأعضاء الشتات الأوكراني خارج السفارة الروسية، فيما تجمع متظاهرون أمام السفارة الأوكرانية في بوينس آيرس للاحتجاج على الهجوم.

كما تجمعت حشود في سيدني الأسترالية للاحتجاج على الغزو العسكري الروسي، ملوحين بعلم أوكرانيا حاملين لافتات تندد بالغزو.

وكذلك، شهدت مختلف المدن الأميركية تظاهرات مشابهة، حيث نزل الناس في جميع أنحاء الولايات المتحدة إلى الشوارع، وظهر مئات منهم خارج السفارة الروسية في واشنطن العاصمة يهتفون ملوحين بالأعلام الأوكرانية، وكذلك في مدن كارولينا الشمالية طالب المتظاهرون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف الهجوم الصاروخي.

واحتشد الأوكرانيون بالقرب من القنصلية العامة للاتحاد الروسي في مدينة نيويورك للاحتجاج على الغزو الروسي ورفعوا لافتات ولوحوا بالأعلام الأوكرانية، كما تجمع الناس في شوارع باريس للاحتجاج على الغزو الروسي لأوكرانيا بينما أضاء مبنى البلدية للتضامن مع أوكرانيا، وفي برلين بألمانيا احتج آلاف الأشخاص دعمًا لأوكرانيا، حيث تم تلوين قوس النصر بألوان العلم الأوكراني الوطني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا