الجيش المالي يعلن تحييد وتوقيف عدد من الإرهابيين

أعلن الجيش المالي، تحييد وتوقيف عدد من الإرهابيين في عمليات متعددة نفذتها قواته مؤخرا في شمال شرقي العاصمة باماكو، بالتعاون مع قوة تاكوبا الأوروبية.

أشارت هيئة أركان القوات، في بيان لها، إلى أن معلومات استخبارية دقيقة، أفضت إلى توقيف ثمانية إرهابيين، في منطقة تمبكتو، وتحييد تسعة عشر آخرين في مناطق سيغو وموبتي، إضافة إلى تفكيك 15 قاعدة كان يستخدمها الإرهابيون لشن هجماتهم.

وأعلن الجيش مصادرة 34 دراجة نارية، وتدمير 15 أخرى، واستعادة 34 هاتفًا. وكان الجيش أعلن الأسبوع الماضي مقتل 60 إرهابيًا شمال البلاد.

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