الرئيس التشادي يعلن مقتل 5 جنود في كمين لحركة بوكو حرام

أعلن الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، مقتل 5 جنود في هجوم شنه إرهابيون في منطقة بحيرة تشاد، التي أصبحت في السنوات الأخيرة معقلاً مهمًا لـ”بوكو حرام” وتنظيم “داعش”.

أعرب الرئيس ديبي عن حزنه لهذه الخسارة التي جاءت نتيجة كمين نصبته جماعة “بوكو حرام”، مشيرًا إلى أن الحادث يذكر بحجم التحديات الأمنية التي يفرضها الإرهاب.

ولفت ديبي إلى أن الكمين وقع في بلدة كايغا – كنجيريا على بعد نحو 150 كيلومترًا شمال العاصمة نجامينا، دون تقديم معلومات أخرى عن ملابسات الكمين. لكنه توعد المتطرفين بالردّ، مشددًا على أن “دماء الجنود التي سفكت لن تذهب هدرًا، وأنه سينتصر في هذه الحرب ضد بوكو حرام”.

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