زيلينسكي يضغط على أوروبا لفرض عقوبات أقوى ضد موسكو

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زعماء أوروبا وحلف شمال الأطلسي إلى فرض عقوبات أشد على روسيا، في الوقت الذي تندفع فيه قوات الرئيس فلاديمير بوتين نحو العاصمة الأوكرانية كييف.

قال زيلينسكي يوم الجمعة إنه أجرى مكالمات مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ، ورئيس فنلندا سولي نينيستو ، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ، وطالب بمساعدة إضافية.

وأضاف: اليوم، أوكرانيا بحاجة إلى دعم الشركاء أكثر من أي وقت مضى، ونطالب برد فعال ضد الاتحاد الروسي، يجب زيادة تشديد العقوبات.

يأتي مسعى زيلينسكي بعد أن فرضت الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية عقوبات على روسيا يوم الخميس كعقاب على حربها ضد أوكرانيا، لكن العقوبات تركت صناعة الطاقة الرئيسة في روسيا كما هي، ولم يتحرك الرئيس بايدن بشكل خاص لإخراج روسيا من نظام SWIFT المصرفي الدولي.

وقال بايدن للصحافيين إنه قرر عدم إخراج روسيا من نظام سويفت لأن معظم دول أوروبا تعارض مثل هذه الخطوة في الوقت الحالي. لكن زيلينسكي ناشد الدول الغربية أن تفعل ذلك بالضبط مع استمرار القوات الروسية في التحرك نحو عاصمته.

من ناحية ثانية، قال زيلينسكي في خطاب موجهاً حديثه لبوتين: “يجب أن نجلس معاً لنتحدث”.

كما وجّه الرئيس الأوكراني رسالة للقوات المسلحة الأوكرانية التي تدافع عن أراضي البلاد قائلاً: “أنتم كل ما لدينا”.

ودعا زيلينسكي الأوروبيين المتمرسين بالقتال للمشاركة في المعركة إلى جانب الأوكرانيين لصد الجيش الروسي. وصرّح: “إذا كانت لديكم خبرة في القتال.. يمكنكم المجيء إلى بلادنا للدفاع عن أوروبا”.

وحرص زيلينسكي على توجيه الشكر للمواطنين الروس الرافضين للحرب.

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