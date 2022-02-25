لبنان على أعتاب أزمة قمح خانقة.. والحكومة تسابق الزمن لتداركها

قال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام لـ”رويترز”؛ إن احتياطيات لبنان من القمح تكفي لمدة شهر على الأكثر، وسط مخاوف في السوق بسبب الأزمة الأوكرانية.

وأضاف سلام أن الدولة، التي تستورد ما يقرب من 60% من احتياجاتها من القمح من أوكرانيا؛ تُجري محادثات مع دول أخرى لاستيراده، بما في ذلك الولايات المتحدة والهند.

تابع سلام بالقول: لبنان يسعى لإبرام اتفاقات لاستيراد القمح بأسعار في المتناول، وأن تضمن الشركات وجود احتياطي يكفي ما بين شهر وشهرين.

وقال الوزير إنه لا يريد خلق حالة من الذعر، وإن هناك مؤشرات إيجابية.

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