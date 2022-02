الحدود الأفغانية- الباكستانية.. مقتل شخصين وإصابة آخرين في اشتباكات

أسفرت اشتباكات بين قوات الأمن الأفغانية والباكستانية عن مقتل شخصين وإصابة عدد آخر في منطقة حدودية، على خلفية نزاع بشأن إقامة نقطة تفتيش عسكرية بين منطقة شامان الباكستانية ومنطقة بولداك الأفغانية.

وتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن بدء الاشتباكات التي امتدت لاحقا إلى قرى مجاورة عدة، ففي الوقت الذي أعرب فيه المتحدث باسم حكومة طالبان الأفغانية، عن أسفه لإطلاق رجال الأمن الباكستانيين النار أولا، قال مسؤول أمني باكستاني إن الأفغان هم من فتحوا النيران بصورة غير مبررة على القوات الباكستانية.

وكان الجيش الباكستاني كثف عملياته الأمنية على طول الحدود في الأسابيع القليلة الماضية بعد سلسلة من هجمات المتشددين.

