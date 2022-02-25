ليبيا نيوز

الحدود الأفغانية- الباكستانية.. مقتل شخصين وإصابة آخرين في اشتباكات

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أسفرت اشتباكات بين قوات الأمن الأفغانية والباكستانية عن مقتل شخصين وإصابة عدد آخر في منطقة حدودية، على خلفية نزاع بشأن إقامة نقطة تفتيش عسكرية بين منطقة شامان الباكستانية ومنطقة بولداك الأفغانية.

وتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن بدء الاشتباكات التي امتدت لاحقا إلى قرى مجاورة عدة، ففي الوقت الذي أعرب فيه المتحدث باسم حكومة طالبان الأفغانية، عن أسفه لإطلاق رجال الأمن الباكستانيين النار أولا، قال مسؤول أمني باكستاني إن الأفغان هم من فتحوا النيران بصورة غير مبررة على القوات الباكستانية.

وكان الجيش الباكستاني كثف عملياته الأمنية على طول الحدود في الأسابيع القليلة الماضية بعد سلسلة من هجمات المتشددين.

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قناة 218 الليبية

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