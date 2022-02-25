“الصحة التونسية” تقرر تخفيف إجراءات كورونا على الوافدين

قررت تونس -اليوم الجمعة- الدخول في مرحلة التخفيف التدريجي من الإجراءات الوقائية لمقاومة انتشار فيروس كورونا، من جهة قبول الوافدين على البلاد – وفق ما أوردته وزارة الصحة التونسية.

وتبدأ السلطات إجراءات التخفيف انطلاقاً من يوم غد السبت، وقد عزت هذا التخفيف إلى تحسن المؤشرات الوبائية الخاصة بالجائحة.

يشار إلى أنه بعد انخفاض الضغط على أَسِرّة الإنعاش في عموم المشافي التونسية، أعلن وزير الصحة “علي مرابط”- من جهته- إلغاء إجبارية الحصول على ترخيص مسبق للمرضى الراغبين في تلقي العلاج داخل تونس، مؤكداً بذلك تخفيف الإجراءات، خاصةً للذين تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد للفيروس ومن ذلك إلغاء إجبارية تقديم تحليل بي سي آر.

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