روسيا تُبدي استغرابها من تنديد لبنان بالتدخل العسكري في أوكرانيا

أعربت روسيا -اليوم الجمعة- استغرابها من تنديد دولة لبنان بالتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، بعد البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية اللبنانية المندد بالعمليات العسكرية.

وذكرت سفارة روسيا في بيروت خلال بيان نشرته بصفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أنها “فوجئت ببيان خارجية لبنان”، مبينةً أنه “أثار الدهشة بمخالفته سياسة النأي بالنفس واتخاذها طرفاً ضد طرف آخر في هذه الأحداث”، مضيفةً أن روسيا “لم توفر جهداً في المساهمة بنهوض واستقرار الجمهورية اللبنانية”.

وتجدر الإشارة إلى أن الدولة اللبنانية قد أدانت -أمس الخميس- اجتياح الأراضي الأوكرانية ودعت روسيا إلى “وقف العمليات العسكرية فوراً وسحب قواتها”، وبالمقابل أثار بيان الخارجية اللبنانية انتقادات داخلية من بعض وزراء الحكومة وأعضاء البرلمان اللبناني والأحزاب السياسية، وفي مقدمة المنتقدين “حزب الله”، الذي يمتلك ترسانة كبيرة من السلاح، ويشترك مع روسيا في دعم نظام بشار الأسد في الحرب السورية، فيما ألقت إيران اللوم في حرب أوكرانيا على ما ما وصفتهُ بــ”الأعمال الاستفزازية للناتو”.

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