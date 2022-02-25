في اليوم الثاني من الهجوم .. روسيا تدعو جيش أوكرانيا للاستيلاء على السلطة

تتواصل الحملة الدعائية الإعلامية بين الجانبين الروسي والغربي بالموازاة مع العمليات العسكرية للقوات الروسية داخل أوكرانيا، ففي حين صرّح مسؤول دفاعي أمريكي كبير -اليوم الجمعة- بأن روسيا “تواجه مقاومة أقوى مما كانت تتوقع في غزوها لأوكرانيا، بما في ذلك تقدمها صوب العاصمة كييف”، جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعوته -اليوم الجمعة أيضاً- للجيش الأوكراني بأن يستولي على السلطة في أوكرانيا.

ورجّح المسؤول الأميركي -في المقابل- أن القوات الروسية “فقدت بعض الزخم في الهجوم”، مشيراً إلى أن مراكز السيطرة والتحكم التابعة للجيش الأوكراني لم تتعرض للضرر”-حسب قوله.

يشار إلى أن الرئيس الروسي قد سبق له أن دعا الجيش الأوكراني للسيطرة على البلاد، وجدد دعواه اليوم في لقاء بثه التلفزيون الرسمي مع مجلس الأمن الروسي، مؤكداً أنه يناشد مرة أخرى العسكريين في القوات المسلحة لأوكرانيا قائلاً “لا تسمحوا للنازيين الجدد والقوميين الأوكرانيين الراديكاليين، باستخدام أطفالكم وزوجاتكم وشيوخكم دروعاً بشرية”.

وخلص بوتين في خطابه المتلفز إلى حث الجيش الأوكراني بالسيطرة “على زمام الأمور”، ليكون من الأسهل التوصل إلى اتفاق، مضيفاً أن الجنود الروس في أوكرانيا يتصرفون “بشجاعة واحترافية وبشكل بطولي”، على عكس ما صرّح به المسؤول الدفاعي الأميركي.

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