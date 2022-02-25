نواب ليبيون يُشاركون في الاجتماع التشاوري حول انتخابات رئاسة البرلمان الأفريقي

أديس أبابا 25 فبراير 2022 (وال)ـ شارك أعضاء البرلمان الأفريقي بمجلس النواب الليبي صالح قلمة وسالم قنان وعبدالقادر حسن اليوم الجمعة، في اجتماع عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مع اللجنة المكلفة من رئيس المفوضية والاتحاد الأفريقي.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن النواب الثلاثة سيشاركون في الاجتماع التشاوري للمجموعة الإقليمية لشمال افريقيا بشأن انتخابات رئاسة البرلمان الأفريقي المؤجلة إلى شهر مايو القادم رفقة مجموعة دول شمال القارة الأفريقية.

ووصل في وقت سابق اليوم النواب الثلاثة إلى مقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بدعوة من الاتحاد الأفريقي. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال