رئيس الوزراء الإيطالي: غزو أوكرانيا يُعيدنا لأكثر الأيام ظلمة بتاريخ أوروبا

روما 25 فبراير 2022 (وال)- وصف رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي اليوم الجمعة، الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا؛ بأنه يعيدنا إلى أيام أكثر ظلمة” في تاريخ القارة الأوروبية.

ونقلت وكالة الانباء الإيطالية ( اكي ) عن “دراغي” في إحاطة الجمعة أمام مجلس النواب الإيطالي: “لقد أصاب الهجوم بالفعل السكان الأوكرانيين بطريقة مأساوية: تسجل وزارة الداخلية الأوكرانية ضحايا مدنيين، والصور التي نشهدها لمواطنين عزل أجبروا على الاختباء في الملاجئ ومترو الأنفاق مروعة وتعيدنا إلى الأيام الماضية للتاريخ الأوروبي المظلم”.

وأضاف: “هناك صفوف طويلة من السيارات للخروج من كييف والمدن الأوكرانية الأخرى، وخاصة باتجاه الحدود مع الاتحاد الأوروبي”. (وال)

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