رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم يعتبر قرار نقل نهائي دوري الأبطال “مُسّيسًا”

موسكو 25 فبراير 2022 ( وال )- اعتبر رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم ألكسندر ديوكوف، قرار نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من سانت بطرسبورغ إلى باريس له دوافع سياسية.

ونقل موقع الاتحاد الروسي لكرة القدم عن ديوكوف – قوله: “لقد كان الاتحاد الروسي لكرة القدم يعمل كشريك موثوق لـ”يويفا” لفترة طويلة، ليس فقط للوفاء بجميع الالتزامات الضرورية، ولكن أيضًا يقدم الدعم الشامل في تنفيذ المشاريع الجديدة، وعقد المسابقات الكبرى”من أهمها وأكثرها شهرة كان هو أن إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في سانت بطرسبرغ واستمرت الاستعدادات لها”.

وأضاف ديوكوف: “نعتقد أن قرار نقل الملعب لنهائي دوري أبطال أوروبا تمليه أسباب سياسية”.

وكانت وكالة رويترز نقلت عن بيان “يويفا” أن “الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس بدلا من سانت بطرسبورغ الروسية”.

وأضاف بيان الاتحاد الأوروبي أنه تقرر خلال اجتماع اليوم الجمعة، إقامة المباراة النهائية على ملعب الاستاد الوطني “ستاد دي فرانس” في باريس ويستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا في 28 مايو القادم. (وال)

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