الفيتو الروسي يعيق استصدار قرار يستنكر غزو أوكرانيا

فشل مجلس الأمن الدولي في استصدار قرار يستنكر الغزو الروسي لأوكرانيا، بعد أن استخدمت روسيا حق النقض “الفيتو”، بينما امتنعت الصين عن التصويت، في خطوة اعتبرتها الدول الغربية انتصارًا يظهر عزلة روسيا.

نص مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة، طالب روسيا بالوقف الفوري لاستخدام القوة ضد أوكرانيا، والانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط لجميع قواتها العسكرية من أراضي أوكرانيا، إضافة إلى التراجع عن اعترافها بمنطقتين انفصاليتين شرق أوكرانيا كدولتين مستقلتين.

ومن المرجح أن تتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار في وقت لاحق.

وخلال المناقشات، هاجمت السفيرة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد؛ روسيا، معتبرة أنها تسيء استخدام سلطتها لتبرير عدوانها، مشددةً على أن الجميع متحدون خلف أوكرانيا وشعبها.

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