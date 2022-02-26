الاتفاق النووي.. نقاط خلافية عالقة رغم تقدم المفاوضات

أشار مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية، إلى وجود قضايا صعبة للغاية عالقة، بشأن المفاوضات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي، رغم ما تم تحقيقه من تقدم كبير.

وأعرب المسؤول الأميركي عن أمله في أن يعود كبير المفاوضين الإيرانيين في الأيام المقبلة إلى فيينا، “برؤية إيجابية”، منوهًا بأن الاتفاق الجديد مع إيران، إذا أمكن التوصل إليه؛ سيَتضمن في الأغلب شروط الاتفاق الأصلي بشأن مستويات تخصيب اليورانيوم، ومخزون اليورانيوم المخصب الذي قد تحتفظ إيران به.

أمّا رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي؛ فقد أكد، من جانبه، أن بلاده ستواصل تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، حتى بعد التوصل إلى اتفاق.

واعتبر أن بلوغ إيران «أقصى» درجة نقاء وصلت إليه؛ «جعل الغربيين يهرعون للتفاوض».

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