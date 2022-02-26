مصر توجه خطابًا لمجلس الأمن بشأن انتهاكات إثيوبيا

عقب إعلان إثيوبيا تشغيل أول توربين منخفض بسد النهضة؛ وجّه مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة خطابا جديدا إلى مجلس الأمن الدولي، اعتبر فيه هذا الإعلان إجراء أحاديًا، وخرقًا جوهريًا لاتفاق إعلان المبادئ المبرم في مارس 2015.

ودعا المندوب المصري، في خطابه، إلى الضغط على إثيوبيا؛ من أجل التوصل إلى اتفاق ملزم قانونًا بشأن القواعد المنظمة لملء سد النهضة وتشغيله قبل بدء عملية الملء والتشغيل.

وذكر أن إثيوبيا امتنعت عن إجراء الدراسات المطلوبة بشأن الآثار الهيدرولوجية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية المترتبة على بناء سد النهضة، وعن التشاور مسبقا مع البلدان الأخرى المشاطئة للنهر، وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وأشار إلى أن الاستمرار في ملء السد وتشغيله بشكل انفرادي، ستكون له آثار سلبية مباشرة على حقوق مصر ومصالحها كدولة مشاطئة.

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