الأمم المتحدة: سوريا بين أكثر 10 دول تواجه انعدام الأمن الغذائي

أشارت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة جويس مسويا، إلى أن سوريا باتت تصنف الآن بين أكثر عشر دول تواجه انعدام الأمن الغذائي على مستوى العالم، مضيفةً أن 12 مليون شخص في سوريا يعانون من وصول محدود أو غير مؤكد إلى الغذاء.

ونوهت المسؤولة الأممية، في تقريرها خلال جلسة لمجلس الأمن، بأن مزيدًا من السوريين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية حاليًا أكثر من أي وقت مضى منذ بدء الحرب، مضيفةً أن الاقتصاد السوري يشهد اتجاهًا هابطًا على نحو أكبر، ويتواصل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، كما يعاني الشعب الجوع.

ولفتت إلى أن أكثر من 14 مليون سوري من المتوقع أن يعتمدوا على المساعدات هذا العام، بزيادة قدرها 9%، مقارنة مع العام الماضي.

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