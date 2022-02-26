النفط ينهي تعاملات الأسبوع على انخفاض عند 97,90 دولارًا للبرميل

أنهت العقود الآجلة للنفط “خام برنت والخام الأميركي ” على انخفاض بالمقارنة مع تعاملات مطلع الأسبوع، إثر اندلاع الأزمة العسكرية بين موسكو وكييف.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر أبريل بنسبة 1,2% ليسجل سعر البرميل آخر الأسبوع 97,90 دولارًا.

وشملت حالة التراجع أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي التي فقدت من قيمتها دولارًا وثلاثين سنتًا أي ما نسبته 1,3% ليبلغ سعر البرميل 91,60 دولارًا.

وكان سعر النفط الخام قد ارتفع الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 2014 مسجلا ً أكثر من 105 دولارات للبرميل، وسط تخوفات من دخول العالم في أزمة عسكرية قد تؤثر على إمدادات النفط عقب الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.

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