واشنطن تستثني منظمات الإغاثة من العقوبات على أفغانستان

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصًا عامًا جديدًا يسمح لمنظمات الإغاثة الدولية والشركات الخاصة بإجراء عمليات تجارية ومالية مع المؤسسات الأفغانية، استثناءً من العقوبات الأميركية المفروضة على نظام طالبان.

وأشار مسؤولون في الإدارة الأميركية إلى أن الهدف من الترخيص الجديد، هو استئناف بعض الأنشطة التجارية التي تم وقفها بعد سقوط الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة بيد طالبان في أغسطس.

وأكدت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، سامانثا باور، أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان ألا تمنع العقوبات الأميركية المعاملات والأنشطة اللازمة لدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية لشعب أفغانستان.

وتشير تقديرات منظمات الإغاثة إلى أن ما يقرب من 24 مليون شخص في البلاد على شفا المجاعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا