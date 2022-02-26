وزارة الدفاع الروسية تأمر قواتها المسلحة باستئناف الهجوم في أوكرانيا بعد رفض كييف التفاوض

موسكو 26 فبراير 2022 (وال)- أصدرت وزارة الدفاع الروسية السبت، أوامرها للقوات المسلحة الروسية؛ بشن هجوم على جميع المحاور في أوكرانيا، بعد رفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التفاوض مع روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الأوامر صدرت إلى جميع الوحدات الروسية في أوكرانيا، باستئناف هجومها من جميع المحاور بعد توقفه أمس الجمعة.

وجاء توقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أمس الجمعة، بناء على توقعات تتعلق بإجراء محادثات بين موسكو وكييف، ولكن الهجوم تم استئنافه بعد أن رفضت أوكرانيا التفاوض، كما ناشدت الوزارة الشعب الأوكراني بأن يطلب من سلطات كييف الإجرامية، إزالة جميع الأسلحة الثقيلة فورا من على منازلهم. (وال)

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